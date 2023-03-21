Анонсирован глобальный релиз смартфонов Redmi Note 12

Компания Xiaomi объявила, что международная презентация смартфонов серии Redmi Note 12 состоится 23 марта. Ранее модели Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+ стали бестселлерами в Индии и Китае. Отметим, что индийские версии имеют некоторые отличия от китайских. Предполагается, что глобальные варианты окажутся близки по характеристиками именно к индийским.

Напомним, что индийская версия Redmi Note 12 Pro характеризуется 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт зарядки, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MIUI 13.
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