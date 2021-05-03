Анонсирован игровой монитор ASUS ROG Strix XG349C

ASUS с начала года представила несколько интересных мониторов, к ним добавился еще один экземпляр - ROG Strix XG349C.

Игровой монитор ASUS ROG Strix XG349C оснащен панелью Nano IPS с кривизной 1900R, разрешением 3440 × 1440 пикселей и временем отклика 1 мс (G2G). 34-дюймовый монитор поддерживает технологию Adaptive Sync, AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync Compatible. Кроме того, он также поставляется с ELMB Sync, который можно использовать одновременно с G-Sync.

Отличается модель 10-битной (8-битная + FRC) панелью. Коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 400 кд/м2. Монитор получит заводскую калибровку ΔE <2.

Частота обновления монитора благодаря разгону может достигать 180 Гц, базовая частота составляет 144 Гц. ROG Strix XG349C предлагает различные игровые предустановки для качественной картинки в играх. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400.

Задняя панель оснащена портом HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, двумя портами USB 3.0, портом USB-C, аудиоразъемом 3,5 мм и переключателем KVM. Есть два динамика мощностью 2 Вт. Подставка позволяет наклонять, поворачивать и регулировать высоту монитора, кроме того новинка поддерживает VESA 100x100 мм.

Стоимость монитора компания не раскрыла.