Анонсирован кулер be quiet! Dark Rock TF 2

Компания be quiet! анонсировала кулер для процессора Dark Rock TF 2. Новинка обеспечивает максимальную эффективность охлаждения до 230 Вт TDP.

Dark Rock TF 2 выполнен в черном дизайне. Верхняя крышка имеет специальное черное покрытие с керамическими частицами. Оснащен кулер двумя радиаторами, шестью 6 мм тепловыми трубками и двумя 135 мм вентиляторами Silent Wings.

Благодаря своей компактной конструкции be quiet! Dark Rock TF 2 позволяет устанавливать высокие модули памяти до 49 мм. Кулер обеспечивает широкую совместимость процессорных разъемов: AMD и Intel. Высота кулера с установленными вентиляторами составляет 134 мм.

be quiet! Dark Rock TF 2 поступит в продажу с 10 августа.