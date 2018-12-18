Анонсирован мощный смартфон Lenovo Z5 Pro GT на чипсете Snapdragon 855

Анонсировали новый смартфон Lenovo Z5 Pro GT, это первый смартфон с чипсетом Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти.

Важным акцентом в телефоне является скорость, поэтому в дизайне также присутствуют гоночные флюиды. Задняя панель выполнена из стекла с рисунком, имитирующим углерод, в то время как красные полосы были добавлены у ободка на верхней стороне около основной камеры.

Другие характеристики телефона остаются неизменными по сравнению с обычным Lenovo Z5 Pro - 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED со сканером отпечатков пальцев под ним, слайдер скрывающий 16 мп и 8 мп камеру для селфи, на задней панели расположилась двойная камера на 16 мп и 24 мп. Существует три варианта смартфонов 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/ 512 ГБ. Предварительный заказ начинается 15 января, а официальный выход на рынок запланирован на 24 января.