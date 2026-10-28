Стартовал прием предзаказов на Redmi K100 с АКБ на 10000 мАч

Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы в Китае на представленный вчера Redmi K100. Старт розничных продаж намечен на 31 октября по акционной цене в 445 долларов за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Главной особенностью новинки стала кремний-углеродная батарея с ёмкостью 10000 мАч и плотностью энергии 957 Втч/л.

Смартфон также получил 6,83-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 1.5K, частотой обновления 165 Гц, яркостью до 3500 нит и полнояркостным DC-регулированием яркости, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,3 ГГц, оперативную память LPDDR5X Ultra, встроенную память UFS 4.1, выделенный игровой графический чип D2, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт и 27 Вт, двойную тыльную камеру камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light Hunter 800 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), корпус с металлической рамкой, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков, защиту от пыли и воды по стандарту IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также стереодинамики с настройкой от Bose.