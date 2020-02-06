Анонсирован недорогой смартфон Huawei Y7p с тройной камерой

Сегодня в Таиланде был презентован первый смартфон линейки Huawei P40 - Huawei Y7p. В Китае новинка называется Huawei P40 Lite. Аппарат будет одним из самых доступных из всей линейки, так как компания Huawei сначала выпускает недорогие модели, и только после этого представляются флагманские устройства. Итак, сам Huawei Y7p оснастился 6,39-дюймовым IPS дисплей (1560:720 точек) со врезанной селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой с тремя модулями на 48, 8 и 2 Мп, чипсетом Kirin 710F, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, дактилоскопом на задней крышке, Bluetooth 5.0, microUSB, 3,5 мм разъемом и батареей на 4000 мАч. Данных о цене пока, что нет.