Анонсирован новогодний выпуск OPPO Reno7 в привлекательном цвете Red Velet

OPPO Reno7 New Year Edition дебютировал в Китае. Недавно компания представила ограниченную серию смартфона Reno7 Pro League of Legends на китайском рынке, а теперь выпустила специальную версию Reno7. Как видно на изображении ниже, Reno7 New Year Edition выполнен в шикарном цвете Red Velvet.

Ярко-красная версия Reno7 отличается бархатистой текстурой. Для тех, кто не в курсе, 2022 год называется годом Тигра. Следовательно, рядом с брендом OPPO есть логотип тигра. На двух кольцах камеры можно увидеть золотую окантовку. OPPO Reno7 Red Velet поставляется в трех вариантах, 8 Гб ОЗУ + 128 Гб памяти, 8 Гб ОЗУ + 256 Гб памяти и 12 Гб ОЗУ + 256 Гб памяти. OPPO Reno7 Red Velet уже доступен для бронирования в Китае, а его предварительные заказы начнутся 27 декабря.