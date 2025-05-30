Motorola Moto G86 Power получил батарею на 6720 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G86 Power, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2.

Новинка также характеризуется 6,67-дюймовым pOLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6720 мАч, поддержкой 30-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD 810H, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYTIA 600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 118°), селфи-камерой разрешением 32 Мп, предустановленной ОС Android 15, двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и модемом 5G. Цена смартфона составляет 330 евро.