Samsung представила новые системы защиты в One UI 8

KEEP играет ключевую роль в защите персональных данных и предпочтений пользователя — эти данные остаются на самом устройстве, защищённые KEEP и дополнительно зашифрованные через аппаратную защиту Knox Vault. В One UI 8 также появилась новая система реагирования на серьёзные угрозы безопасности — например, попытки подмены личности или изменения системных компонентов. Если система выявит такую угрозу, устройство автоматически выйдет из учётной записи пользователя Samsung, чтобы немедленно перекрыть доступ к облачным сервисам и предотвратить распространение атаки. Кроме того, Samsung усиливает безопасность сетевого соединения, добавляя новое шифрование в функцию Secure Wi-Fi. Видимо, производитель решил сконцентрироваться не столько на новых функциях и фишках оболочки, сколько на уровне безопасности пользователя. Это вполне логичный шаг на самом деле.