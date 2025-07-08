Samsung представила новые системы защиты в One UI 8

Сегодня Samsung официально представила новый набор функций безопасности и конфиденциальности, которые появятся в оболочке One UI 8 на базе Android 16. Например, с One UI 8 компания Samsung внедряет технологию Knox Enhanced Encrypted Protection — это улучшенная защита Knox на базе алгоритмов шифрования, которая создаёт внутри защищённого хранилища устройства изолированные среды хранения, привязанные к конкретным приложениям. Это гарантирует, что каждое приложение сможет получить доступ только к своей собственной конфиденциальной информации, а не к данным других программ.

KEEP играет ключевую роль в защите персональных данных и предпочтений пользователя — эти данные остаются на самом устройстве, защищённые KEEP и дополнительно зашифрованные через аппаратную защиту Knox Vault. В One UI 8 также появилась новая система реагирования на серьёзные угрозы безопасности — например, попытки подмены личности или изменения системных компонентов. Если система выявит такую угрозу, устройство автоматически выйдет из учётной записи пользователя Samsung, чтобы немедленно перекрыть доступ к облачным сервисам и предотвратить распространение атаки. Кроме того, Samsung усиливает безопасность сетевого соединения, добавляя новое шифрование в функцию Secure Wi-Fi. Видимо, производитель решил сконцентрироваться не столько на новых функциях и фишках оболочки, сколько на уровне безопасности пользователя. Это вполне логичный шаг на самом деле.
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