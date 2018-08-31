Анонсирован процессорный кулер Deepcool GAMMAXX GT TGA

Deepcool представляет кулер GAMMAXX GT TGA, ориентированный на геймерское сообщество. Новинка оснащена стильной RGB-подсветкой и обладает важными для геймеров характеристиками, которые гарантируют высококачественное охлаждение процессора, оптимальное рассеивание тепла и бесперебойную работу системы.

У GAMMAXX GT TGA полностью алюминиевый корпус с высокотехнологичными визуальными эффектами и RGB-подсветкой. Кулер оснащен усовершенствованной высокопрочной задней панелью с зажимами. Специальный монтажный комплект обеспечит легкую пошаговую установку.