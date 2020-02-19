Анонсирован процессорный кулер Freezer 7 X

Arctic представила кулер для охлаждения процессора. Кулер поставляется с 92 мм вентилятором. Вентилятор использует динамический подшипник. Скорость вращения кулера составляет от 300 до 2000 ОБ/мин.

Компания изменила дизайн радиатора и тепловых трубок, по сравнению с PRO версией. Радиатор имеет высоту 132,5 мм. Две тепловые трубки проходят сквозь ребра радиатора. Основание кулера поставляется с нанесенной термопастой Arctic Cooling MX-2.

Кулер совместим с разъемами AMD FM1/2 (+), AM3 (+) и AM4 и с Intel LGA 775, LGA 115x, и даже есть поддержка для будущих сокетов LGA 1200. Стоимость кулера Arctic Freezer 7 X составляет 17 евро.