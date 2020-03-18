Представлен производительный смартфон OPPO Reno3 4G

Сегодня на рынке был анонсирован мощный смартфон OPPO Reno3 4G, на который уже можно оформить предварительный заказ по примерной цене $400. Новинка оснащена 6,4-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением FHD+ (2400:1080 точек) со врезанной фронтальной камерой на 44 Мп, квадрокамерой на 48, 13, 8 и 2 Мп, топовой восьмиядерной однокристальной системой MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти (есть возможность установить карту microSD), дактилоскопом на задней крышке, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмником GPS/ГЛОНАСС/Beidou, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом, аккумулятором на 4025 мА·ч, а также операционной системой ColorOS 7.0 на основе Android 10.