Анонсирован смартфон BLU G71+ с процессором UNISOC T610

Сегодня представлен новый бюджетный смартфон BLU G71+ с чипсетом UNISOC T610.

Что касается спецификаций, BLU G71+ имеет слегка измененный дизайн по сравнению с его предшественником BLU G51S . Он поставляется с текстурированной задней панелью с вертикальными полосами. Устройство оснащено 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей. Он имеет стандартную частоту обновления 60 Гц и соотношение сторон 20:9.

Смартфон оснащен 12-нм восьмиядерным процессором UNISOC T610 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Он сочетается с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ, 128 ГБ встроенной памяти. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4900 мАч. Устройство работает на Android 11 из коробки. BLU G71+ доступен в бронзовом, зеленом, синем и белом цветах. К сожалению, цена телефона пока неизвестна.
Комментарии и отзывы BLU G71+
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