Анонсирован смартфон LG W10 Alpha за $140

Сегодня на рынке была представлена упрощенная версия смартфона LG W10, который был анонсирован летом 2019 года. Новинка получила название LG W10 Alpha и была оценена всего в $140. Она характеризуется 5,71-дюймовым HD+ экраном со врезанной селфи-камерой на 8 Мп, восьмиядерной платформой UNISOC SC9863 с ядрами Cortex-A55 и тактовой частотой 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти(можно расширить с помощью microSD объёмом до 128 ГБ), 8 Мп основную камеру, батареей на 3450 мАч, а также возможностью разблокировки по лицу.