Представлен защищенный смартфон Zeno 100 Pro

Компания itel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Zeno 100 Pro, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 90 долларов. Новинка получила 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 12-нанометровую однокристальную систему Unisoc T7100 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, предустановленную операционную систему Android 15 Go Edition, адаптированную для малопроизводительных устройств, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 10-Вт проводной зарядки, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, ИК-передатчик, динамик с поддержкой DTS, поддержку UltraLink для звонков и отправки сообщений по Bluetooth без подключения к Wi-Fi или сотовой связи, а также корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H.