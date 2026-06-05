OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro показали на пресс-рендерах

Компания OnePlus рассекретила дизайн и некоторые параметры смартфонов OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro, которые будут официально представлены уже на следующей неделе. Итак, старшую модель оснастят батареей ёмкостью 8000 мАч, новой 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 SUPER, экраном Samsung с разрешением 1.5K и технологиями защиты зрения, защитой от воды и пыли, а также конфигурациями с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Базовая модель OnePlus Turbo 6X будет отличаться аккумулятором на 7000 мАч, менее производительным процессором MediaTek Dimensity 7360 SUPER и LCD-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц. Также отметим разный дизайн блока основной камеры.