Анонсирован смартфон Realme GT3

Компания Realme объявила, что смартфон Realme GT3 будет официально представлен 28 февраля в рамках выставки MWC 2023. Судя по изображению, перед нами глобальная версия появившегося сегодня в продаже Realme GT Neo5.

Realme GT Neo5 характеризуется поддержкой рекордной 240-Вт проводной зарядки, батареей ёмкостью 4500 мАч, 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, разрешением 1,5K, ШИМ 2160 Гц, яркостью 1400 кд/м2 и нижней рамкой толщиной 2,31 мм, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, батареей ёмкостью 4600 мАч, подсветкой Halo RGB с 25 цветами, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890 с OIS, HyperShot 2.0 и Turbo RAW), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 16 Мп.