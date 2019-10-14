Анонсирован смартфон Redmi K30 с модемом 5G

Бренд Redmi представил смартфон Redmi K30, одной из особенностей которого стала двойная врезанная камера, как у флагмана Samsung Galaxy S10+. Главной же особенностью новинки стал используемый в устройстве модем 5G с поддержкой автономных (SA) и неавтономных (NSA) сетевых архитектур. Ранее эту функцию имел только модем Balong 5000 от Huawei, а Redmi K30 получил чипсет от Qualcomm серии Snapdragon 7 Series 5G. Цена, дата продаж и полноценные характеристики смартфона будут объявлены позже. Предполагается, что Redmi K30 появится в продаже до конца этого года.