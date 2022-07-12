Анонсирован смартфон Redmi K50i на базе MediaTek Dimensity 8100

Бренд Redmi представил новый смартфон Redmi K50i. Новинка дебютирует на следующей неделе. Смартфон оснастят 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем FHD+ с частотой обновления 144 Гц. Есть боковой сканер отпечатков пальцев. Что касается камеры, на задней панели используется тройная камера с основным датчиком на 64 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и макрообъективом на 2 МП.

Redmi K50i построен на платформе Dimensity 8100. Напомним, что он имеет четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре эффективных ядра Cortex-A55.

Поступит смартфон Redmi K50i в продажу в версиях с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ОЗУ.