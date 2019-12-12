Анонсирован смартфон Samsung Galaxy A51 с однокристальной системой Exynos 9611

Сегодня были анонсированы первые смартфоны линейки Galaxy A компании Samsung. Одной из самых интересных новинок является Galaxy A51, который обойдется в $345 с минимальным объемом памяти.

Смартфон характеризуется 6,5- дюймовым экраном (2400:1080 точек) со врезанной 32 Мп фронтальной камерой, основной квадрокамерой на 48, 12, 5 и 5 Мп, однокристальной системой Exynos 9611, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт, 3,5 разъем и Android 10 с оболочкой One UI 2. Имеется четыре расцветки корпуса, такие как: черная, белая, голубая и розовая.