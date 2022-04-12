Анонсирован смартфон Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi работает над новым смартфоном Xiaomi 12 Lite 5G и очень скоро собирается выпустить его в Китае и на других рынках. Хотя официальной информации от производителя смартфонов нет, в сети появились предполагаемые характеристики устройства. Новинка получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Производительность обеспечит чипсет Snapdragon 778G SoC. Конфигурации включают до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет работать под управлением Android версии 12 с пользовательским интерфейсом MIUI 13. Задняя камера представляет собой основную камера на 64 МП с оптической стабилизацией изображения, селфи-камера на 16 МП. Емкость аккумулятора на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Другие характеристики включают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и поддержку Hi-Res Audio.

Xiaomi 12 Lite 5G скоро появится в Китае, а также на рынке Индии. Цена устройства не раскрыта.
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