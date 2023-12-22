Анонсирован смартфон Xiaomi Civi 3 Strawberry Bear

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов лимитированным изданием модели Xiaomi Civi 3, которое приурочено к 100-летнему юбилею компании Disney. На заднюю панель новинки нанесено изображение плюшевого медведя Лотсо. Любопытно, что тыльная панель имеет разные текстуры «пушистости». В комплект поставки также вошли тематические аксессуары. Цена Xiaomi Civi 3 Strawberry Bear за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти составляет 2800 юаней, что на 100 юаней дороже стандартного издания данной версии.

Напомним, что смартфон оснащается корпусом толщиной всего 7,56 мм, массой 173,5 грамма, мощной 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8200-Ultra c тактовой частотой до 3,1 ГГц, 6,55-дюймовым AMOLED-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1500 кд/кв.м, тройной тыльной камерой разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX800 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки.

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