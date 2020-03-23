Анонсирован смартфон ZTE Axon 11 5G с квадрокамерой

Сегодня на рынке официально был презентован недорогой смартфон ZTE Axon 11 5G. Конфигурация памяти с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 380 долларов, с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти в 420 долларов и наконец версия памяти с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти обойдётся покупателям в 480 долларов.

Новинка характеризуется 6,47-дюймовым AMOLED Full HD+ экраном (2340:1080 пикселей) со врезанной фронтальной камерой на 20 Мп, подэкранным дактилоскопом, основой камерой на 64, 8 Мп и двумя дополнительными на 2 Мп, однокристальной системой Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.1, приёмником GPS/ГЛОНАСС, портом USB Type-C, слотом microSD, а также аккумулятором на 4000 мАч. Габариты гаджета - 159,2 × 73,4 × 7,9 мм, а вес его 168 г. Кстати, у данного смартфона особенностью является его толщина всего в 7,9 мм. Это самый тонкий гаджет с поддержкой 5G в своём ценовом сегменте.