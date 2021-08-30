Анонсирован защищенный смартфон Umidigi Bison X10

Компания Umidigi анонсировала скорый выпуск защищенных смартфонов Bison X10 и X10 Pro, которые, как утверждает производитель, смогут похвастаться стильным дизайном и прочной защитой. Стандартная модель получила матовую стеклянную тыльную панель и прорезиненные углы, а Bison X10 Pro больше похож на традиционные защищенные смартфоны с заметными винтами по периметру. Пока сообщается, что Bison X10 и X10 Pro получили защищенное исполнение в соответствии со степенями IP68 и IP69K. Остальные характеристики смартфонов и ориентировочные цены будут объявлены ближе к полноценной презентации, которая состоится в конце следующего месяца.

Комментарии и отзывы Umidigi Bison X10
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