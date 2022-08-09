Анонсирована беспроводная гарнитура Sennheiser Momentum 4 Wireless

Компания Sennheiser готовится к запуску беспроводных наушников Momentum 4 Wireless.

Новая модель будет конкурировать с такими моделями, как Sony WH-1000XM5 и Bose QuietComfort 700. Наушники получат поддержку кодеков aptX и aptX Adaptive, а также SBC и AAC.

Наушники Momentum 4 Wireless оснащены чипсетом от Qualcomm и поддерживают подключение Bluetooth 5.2. Заявленное время автономной работы достигает 60 часов. Есть разъем 3,5 мм и сенсорное управление. Зарядка модели осуществляется через USB-C. Также реализована поддержка адаптивного шумоподавления.

Что касается дизайна, новинка имеет сходство с предыдущей моделью, но с некоторыми отличиями. Модель получила более широкое оголовье и добавлены металлические вставки. В комплектацию входит переносной футляр.

Запуск Sennheiser Momentum 4 Wireless состоится в конце августа. Цена не подтверждена.
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