Анонсирована игровая гарнитура A4Tech Bloody G575

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую гарнитуру G575.

A4Tech Bloody G575 обеспечивает виртуальный объемный звук, благодаря чему в играх вы получаете преимущество над противником. Гарнитура оснащена 50 мм драйверами с неодимовыми магнитами, они обеспечивают высокое качество звука. G575 имеет подсветку на боковой части ушей.

Игровая гарнитура Bloody G575 имеет конструкцию «парящее крыло», благодаря чему распределяется нагрузка на голову игрока и защитит от утомления даже после нескольких часов игры. Микрофон с шумоподавлением съемный, управление наушниками осуществляется через контроллер на проводе.

A4Tech Bloody G575 уже доступен для заказа в Merlion.