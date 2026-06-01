Анонсирована новая серия игровых мониторов AORUS ELITE

GIGABYTE анонсировал выпуск новой серии игровых мониторов AORUS ELITE. Эта линейка включает как модели с инновационными OLED-экранами нового поколения, использующими технологию Tandem OLED, так и первый в мире игровой монитор, оснащенный глянцевой Mini LED-панелью с разрешением 5K и поддержкой Multi Mode. Устройства доступны с диагоналями от 27 до 32 дюймов и отличаются превосходным качеством изображения. Они сочетают в себе эксклюзивные тактические функции и продвинутые системы защиты панели, что делает их идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов, требующих высокой производительности. Центральное место в линейке занимает 27-дюймовый игровой монитор с глянцевой Mini LED-панелью и разрешением 5K. Плотность пикселей в 218 ppi обеспечивает исключительную детализацию, сравнимую с дисплеями Retina, а продвинутая система локального затемнения с 2304 зонами гарантирует выдающуюся контрастность. Функция Multi Mode позволяет мгновенно переключаться между режимами: 5K при 165 Гц, 4K при 220 Гц и QHD при 330 Гц, предоставляя пользователям гибкость в выборе между максимальной четкостью и невероятной плавностью изображения.

Мониторы AORUS ELITE также представлены моделями с OLED-панелями четвертого поколения, основанными на технологии Tandem OLED и имеющими глянцевое покрытие RealBlack Glossy. Пиковая яркость в HDR-режиме достигает 1500 нит. Усовершенствованная модель FO32U24GP поддерживает режим Dual Mode и интерфейс DisplayPort 2.1 UHBR20 с пропускной способностью до 80 Гбит/с, а модель FO27Q28G предлагает разнообразные конфигурации. Для обеспечения долговечности OLED-дисплеев интегрирована система AI OLED CARE PRO с интеллектуальными датчиками. Функция Auto Lock уменьшает нагрузку на панель, когда рабочее место остается без присмотра, Adaptive Light автоматически регулирует яркость, а Automatic Pixel Clean выполняет незаметную очистку пикселей в фоновом режиме. Eye Care Reminder своевременно напоминает о необходимости перерывов. Усовершенствованная система охлаждения с тепловыми трубками гарантирует стабильную работу OLED-панелей.
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
