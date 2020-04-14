Анонсирована раскладушка LG Folder 2

Сегодня компания LG анонсировала недорогой раскладной телефон LG Folder 2, который стал преемником LG Folder, выпущенного весной 2018 года. Новинка характеризуется внутренним 3,8-дюймовым ЖК-дисплеем (240:320 точек), дополнительным монохромным 0,9-дюймовым экраном, основной камерой на 2 Мп, платформой Snapdrgon 210, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной памяти, батареей на 1470 мАч, а также операционной системой Android 10. Помимо этого, устройство оснащено кнопкой SOS, которая при быстром трехкратном нажатии совершает звонок на предварительно зарегистрированный номер телефона и отправляет экстренное SMS с информацией о местонахождении. Телефон можно приобрести, начиная с 17 апреля за $162.