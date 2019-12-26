Анонсированы беспроводные наушники Enco Free за $100

Сегодня компания Oppo помимо своих смартфонов, анонсировала еще и свои беспроводные наушники Enco Free, который выйдут в продажу 31 декабря по цене $100.

Они оснащены Bluetooth 5.0, хорошей системой шумоподавления, сенсорным управлением для музыки и входящих вызовов, батареей, которая от одной подзарядки продержит наушники в состоянии работы 5 часов (с помощью зарядного кейса, наушники будут работать 25 часов). Изначально в наличии будут: белая и черная расцветки; на день влюбленных - 14 февраля к ним добавится розовая версия.