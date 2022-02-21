Анонсированы беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z2

В сети появились подробности запуска беспроводных наушников OnePlus Bullets Wireless Z2. Ожидается, что новые беспроводные наушники с шейным ободом дебютируют как преемники Bullets Wireless Z, которые были представлены в 2020 году. Наушники могут поставляться со списком обновлений по сравнению с существующей моделью. OnePlus Bullets Wireless Z2, по-видимому, получили сертификацию от Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) до официального объявления. Сертификация предполагает, что наушники OnePlus скоро дебютируют на мировых рынках в марте.

OnePlus Bullets Wireless Z поставляется с такими функциями, как Magnetic Control, Quick Pair и Quick Switch. Наушники также рассчитаны на 20 часов автономной работы с функцией быстрой зарядки Warp Charge, обеспечивающую до 10 часов воспроизведения музыки с 10-минутной зарядкой.
Комментарии и отзывы OnePlus Bullets Wireless Z2
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