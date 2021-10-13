Анонсированы игровые Bluetooth-наушники Black Shark TWS

Компания Black Shark анонсировала свои первые игровые наушники True Wireless (TWS) вместе с игровыми телефонами серии Black Shark 4S. В Китае наушники называются наушниками Black Shark Fengming True Wireless Bluetooth.

Оснащенные большими 14,2-миллиметровыми динамиками с высокочувствительной композитной диафрагмой с титановым покрытием, наушники способны воспроизводить мощный и точный звук с достаточно низкой задержкой в 85 мс. Они способны воспроизводить до 28 часов звука и оснащены системой шумоподавления с двумя микрофонами ENC. Наушники имеют сверхлегкую конструкцию с цельным весом всего 4,5 грамма, что делает их чрезвычайно удобными и естественными для ношения даже в течение длительного времени. Они используют протокол Bluetooth 5.2 вместе с собственной технологией сверхнизкой задержки. В сочетании с телефонами Black Shark 4S задержка наушников может снизиться до 30 мс.

Что касается времени автономной работы, то максимальное время автономной работы Bluetooth-наушников Black Shark Fengming TWS составляет 6 часов без чехла и 28 часов с чехлом. Время зарядки 1,5 часа.
Комментарии и отзывы Black Shark TWS
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