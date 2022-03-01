Анонсированы смартфоны Poco X4 Pro 5G и Poco M4 Pro

Xiaomi добавила в свою линейку Poco две модели с AMOLED дисплеями: модель среднего класса X-серии с улучшенной камерой и Poco M4 Pro.

В этом поколении лучший представитель среднего класса серии X переключается на AMOLED-дисплей — Poco X4 Pro 5G имеет 6,67-дюймовую панель с разрешением 1080 x 2400 пикселей (20:9). Как и прошлогодний X3 Pro, он имеет частоту обновления 120 Гц, однако частота дискретизации касания была улучшена до 360 Гц. Он ярче, 700 нит по сравнению с 450 нит. Одна вещь, которая не является прямым обновлением, это защита, новый телефон использует Gorilla Glass 5 (вместо GG6).

На самом деле, этот телефон не является прямым обновлением X3 Pro. В нем основное внимание уделяется экрану, камере и аккумулятору. X4 Pro работает на процессоре Snapdragon 695. Этот 6-нм чип является приемником Snapdragon 690 с увеличенной на 15% производительностью процессора (благодаря двум ядрам Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц + 6x A55 с частотой 1,8 ГГц) и на 30% более высокой производительностью графического процессора (Adreno 619). Это эффективный чип, но он не может сравниться со Snapdragon 860, на котором работает X3 Pro, особенно с графическим процессором.

Доступны две конфигурации — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Это телефон с двумя SIM-картами и гибридным слотом. В MIUI 13 доступна виртуальная оперативная память, что дает на 2 ГБ больше для модели с 6 ГБ и на 3 ГБ больше для модели с 8 ГБ. Имеется возможность подключения 5G, а также разъем для наушников 3,5 мм (с сертификацией Hi-Res Audio), Bluetooth 5.1, ИК-порт и NFC.

Камера в новой модели заметно улучшена благодаря большому основному датчику 108 МП 1/1,56 дюйма. Это серьезное изменение по сравнению с 48-мегапиксельным датчиком 1/2,0 дюйма в прошлогодней модели. Он лучше подходит для съемки при слабом освещении благодаря биндингу 9-в-1, что дает эффективный размер пикселя 2,1 мкм (апертура объектива f/1,9).

Остальные камеры включают в себя 8-мегапиксельную сверхширокоугольную (118 ° поле зрения, f / 2,2, по-видимому, без изменений) и 2-мегапиксельную макро-камеру (на этот раз без датчика глубины). Селфи-камера оснащена 16-мегапиксельным сенсором (f/2.4), что немного ниже по сравнению с 20-мегапиксельной камерой (f/2.2) на X3 Pro.

Аккумулятор по-прежнему довольно большой — 5000 мАч и теперь заряжается с удвоенной мощностью — 67 Вт с прилагаемым адаптером. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 15 часов воспроизведения видео. После разрядки зарядное устройство может восстановить его до 70% примерно за 20 минут, полная 100% зарядка достигается за 41 минуту.

Размеры телефона были уменьшены: его толщина составляет 8,12 мм, а вес — 205 г. Он по-прежнему имеет IP53 для базовой защиты от пыли и воды, а также двойные динамики. Телефон будет доступен в трех цветах: Laser Black, Laser Blue и фирменном Poco Yellow.

Версия 5G была анонсирована в прошлом году, теперь выходит Poco M4 Pro (4G). Конечно, в нем используется другой чипсет, но есть и другие изменения, в том числе первый AMOLED-дисплей в серии M. Модель 4G имеет 6,43-дюймовую AMOLED-панель, заменяющую 6,6-дюймовый IPS LCD. Он по-прежнему предлагает разрешение 1080 x 2400 пикселей (20:9) и частоту обновления 90 Гц (плюс выборка касания 180 Гц) вместе с классическим стеклом Gorilla Glass 3. Этот дисплей ярче с типичной яркостью 700 нит (против 450 нит).

Смартфон работает на процессоре Helio G96, пришедший на смену Dimensity 810 5G. Восьмиядерный процессор имеет такие же большие ядра — пару Cortex-A76 — но работает на частоте 2,05 ГГц (против 2,4 ГГц). Графический процессор по-прежнему Mali G57 MC2. Обратите внимание, что G96 изготовлен на более старом 12-нм узле (вместо 6-нм), поэтому он не будет таким же эффективным, даже если предлагает почти такую ​​же производительность.

M4 Pro (4G) имеет базовую конфигурацию памяти 4/64 ГБ и предлагает 6/128 ГБ в качестве базовой и 8/256 ГБ в качестве обновления. Это оперативная память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2, плюс вы можете добавить слот microSD. Здесь также доступна виртуальная оперативная память, так как телефон работает под управлением MIUI 13, добавляя 3 ГБ к конфигурации 8/256 ГБ.

Камера тоже изменилась. Датчик на 50 МП уступает место датчику на 64 МП (пиксели 0,7 мкм, 1,4 мкм с биннингом, f/1,8). Это датчик с самым высоким разрешением на телефоне Poco M, но компания молчит о его размере. 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (118°) осталась прежней, но добавлена ​​2-мегапиксельная макрокамера. Фронтальная камера имеет сенсор на 16 Мп.

Аккумулятор остался тот же с емкостью 5000 мАч, а благодаря комплектному зарядному устройству на 33 Вт он может заряжаться с нуля до 100% примерно за 1 час. Как и его предшественник, M4 Pro предлагает разъем для наушников 3,5 мм (с сертификацией Hi-Res Audio), два динамика, ИК-порт и NFC. Сканер отпечатков пальцев остался сбоку, несмотря на переход на AMOLED. Телефон будет доступен в цветах Power Black, Cool Blue и Poco Yellow.