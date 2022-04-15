Анонсировано эксклюзивное издание Vivo X Note Aerospace с подвеской из метеорита

Сегодня Vivo анонсировала эксклюзивную версию смартфона Vivo X Note Aerospace. Версия Vivo X Note Aerospace является продуктом сотрудничества дочерней компании BBK и агентства China Aerospace.

По сути, телефон не имеет заметных отличий от оригинального X Note, но он поставляется с индивидуальной розничной коробкой и уникальным подарком внутри. Версия X Note China Aerospace поставляется со специальной подвеской, в которой, как говорят, есть осколок лунного метеорита. Этот необычный «камень» вырезан из необработанного метеорита с номером NWA11444 и заключен в подвеску из закаленного стекла.

В телефоне установлена ​​панель LTPO 3.0 E5 AMOLED с разрешением QHD+ 3080 x 1440 пикселей и соотношением сторон 21:10. Дисплей также поддерживает частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1500 нит. Экран также имеет сертификацию DisplayMate A+ и содержит внутриэкранный ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев.

Версия Vivo X Note Aerospace оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen1 и будет доступна в комбинации с памятью 12 ГБ + 256 ГБ. Специальная модель выпускается в синем цвете.