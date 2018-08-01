Antec Mercury RGB выглядит шикарно

Многие убеждены, что для стабильной работы процессора на СВО нужно иметь систему на три секции. На самом деле современные процессоры от Intel спокойно работают даже при разгоне на одной секции радиатора, так что новинка Antec Mercury RGB подходит прямо идеально. Продукт выглядит привлекательно, у него есть белый вентилятор и аналогичного цвета помпа. Кстати, сама помпа с подсветкой, которая неплохо освещает начинку компьютера и позволяет вам с большим удовольствием играть и созерцать покупку. Пока что проблема лишь в том, что новинка не попала на прилавки отечественных магазинов, а хотелось бы уже протестировать железку и рассказать более детальнее про тесты. Но, думаю, совсем скоро ситуация изменится и можно будет говорить более предметно о шансах продукта на конкуренцию. При адекватной цене Antec Mercury RGB победит.