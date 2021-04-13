Antec анонсировала AIO-кулер для ЦП Mercury V2 AIO

Antec начала разработку новой линейки AIO-кулера линейки Mercury V2, которая придет на смену оригинальной серии Mercury RGB 2018 года. Новая линейка получит обновленную конструкцию водоблока, как в техническом так и в эстетическом плане.

Antec Mercury V2 AIO будет оснащаться улучшенными 120 мм вентиляторами с ARGB-подсветкой. Скорость вращения вентиляторов предлагает диапазон от 800 до 1600 об/мин. Линейка появится на рынке в варианте 240 и 360 мм длиной радиатора. Среди поддерживаемых разъемом AM4, LGA1200 и LGA2066. Дата релиза линейки Antec Mercury V2 AIO не объявлена.
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