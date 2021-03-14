Antec анонсировала корпус NX410 в белом и черном варианте

Antec анонсировала компьютерный корпус серии NX41. Новинка представлена в двух цветах: черном и белом.

Корпус имеет три предустановленных ARGB-вентилятора, один 120 мм на задней панели и два 140 мм на передней панели. Модель предлагает широкую совместимость с компонентами и простоту сборку системы. Боковая панель выполнена из закаленного стекла и крепиться с помощью петель. Antec NX410 поддерживает материнские платы ATX, micro-ATX и Mini-ITX типоразмера.

Размеры корпуса позволяют установить видеокарту длиной до 335 мм, кулер высотой 168 мм. NX410 обеспечивает поддержку радиаторов водяного охлаждения до 360 мм. Кроме того, для дисковой подсистемы есть два отсека для 3,5-дюймовых дисков и три отсека для 2,5-дюймовых. Панель ввода включает в себя USB 3.0 и USB 2.0 порты, кнопку управления подсветкой, аудиоразъем и кнопку питания.

Стоимость корпуса Antec NX410 составляет около 59 евро.
Комментарии и отзывы Antec NX410
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