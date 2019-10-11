Antec анонсирует корпус White Phantom DP501

Компания Antec анонсировала белую версию корпуса Dark Phantom DP501. Корпус имеет строгий и функциональный вид.

Размеры 443 x 210 x 484 мм, вес 5.57 кг. White Phantom DP501 поддерживает материнские платы ATX, ITX и Micro ATX форм-фактора. Можно установить видеокарту до 360 мм и блок питания до 160 мм. Phantom DP501 предлагает место для двух 2,5"/3,5" накопителей.

В комплекте идут четыре 120 мм вентилятора, три спереди на вдув и один на выдув с белой подсветкой сзади. Также возможно установить радиатор на 360 мм спереди, и один 280 мм сверху.

Сверху расположены кнопка питания, светодиодный контроллер, два порта USB 3.0, входы/выходы для микрофона и наушников и кнопка сброса. Корпус Panthom DP501 White скоро появится на рынке по рекомендованной цене около 85 евро.