Antec представила 120 мм корпусные вентиляторы Storm 120

Antec расширяет ассортимент охлаждающих компонентов представив новые 120 мм корпусные вентиляторы Storm 120.

Корпус вентилятора имеет спиральную структуру для лучшего воздушного потока. Antec Storm 120 оснащен гидродинамическим подшипником для плавной и бесшумной работы. Срок службы вентилятора составляет 80 000 часов. Антивибрационные демпферы также снижают вибрацию и шум при работе.

Antec Storm 120 вращаются со скоростью в диапазоне от 600 до 2000 Об/мин. Максимальный воздушный поток 66,56 CFM и максимальное давление воздуха 2,7 мм H₂O.

Antec Storm 120 предлагаются как в одиночном варианте, так и комплектом из трех и с 3-летней гарантией.
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