Antec представила 120 мм корпусные вентиляторы Storm 120

Корпус вентилятора имеет спиральную структуру для лучшего воздушного потока. Antec Storm 120 оснащен гидродинамическим подшипником для плавной и бесшумной работы. Срок службы вентилятора составляет 80 000 часов. Антивибрационные демпферы также снижают вибрацию и шум при работе.
Antec Storm 120 вращаются со скоростью в диапазоне от 600 до 2000 Об/мин. Максимальный воздушный поток 66,56 CFM и максимальное давление воздуха 2,7 мм H₂O.
Antec Storm 120 предлагаются как в одиночном варианте, так и комплектом из трех и с 3-летней гарантией.