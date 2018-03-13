Antec выпускает модели H2O Kühler K120 и K240

Antec выпускает новые модели серии жидкостных охладителей H₂O Kühler All-in-One. Kühler K120 и K240 - это обновленное поколение своих кулеров с жидкостным охлаждением с замкнутым контуром.Kühler H2O K-серии жидкостные кулера с замкнутым контуром «все в одном» уникально спроектированы для защиты производительности вашего процессора, увеличения срока службы вашего процессора и обеспечения того, что вы можете рассчитывать на его производительность на долгие годы.K120 и K240 коммерчески доступны сейчас за € 45 (K120) и € 65 (K240).