Aorus CV27Q для настоящих геймеров

В последнее время что-то не было новостей о новых игровых мониторах, так что геймеры уже стали забывать о добрых временах, когда за сутки могло выйти три новые модели. Теперь компания GIGABYTE решила исправить ситуацию и подготовила новинку под названием Aorus CV27Q, которая выглядит просто отлично и предоставляет вам шикарные возможности для игр. Это изогнутый монитор с диагональю 27 дюймов и частотой обновления в 165 Гц. Этого предостаточно, чтобы вы с удовольствием играли, наслаждались происходящим на экране и много лет даже не думали про апгрейд. Правда, стоит такой игровой монитор довольно больших денег и назвать его доступным у меня язык не поворачивается. С другой стороны, кому-то он точно понравится, без сомнения.