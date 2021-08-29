Apos Audio запускает наушники Apos Caspian ручной сборки

Apos Caspian совместная работа компаний Apos, SoundNews и Kennerton Audio. Apos Caspian изготовлены из экологически чистых материалов, кроме того полностью в ручную.

Новинка оснащена 50 мм динамиками способных воспроизводить широкий диапазон частот от 5 до 45000 Гц при чувствительности 115 дБ. максимальная входная мощность составляет 500 мВт. Вес наушников 378 граммов. Caspian использует 3-контактные разъемы mini-XLR.

Амбушюры изготовлены из натурального дуба, выращенного в предгорьях Кавказских гор. Оголовье в свою очередь изготовлено из черной нержавеющей стали и обтянуто овчиной кожей. Внешний вид шикарный, элегантный и роскошный, как обивка спортивного автомобиля высокого класса. В комплект с наушниками идет переносная сумка из натуральной кожи.

Предзаказ на наушники Apos Caspian открыт. Цена начинается от 499 долларов.