App Store отказывается от важнейшей маркетинговой хитрости

На протяжении всего своего существования магазин цифрового контента App Store использовал систему цен, которая базировалась на популярнейшем мировом маркетинговом ходе — речь идёт о сокращении цены на 1 цент. Например, вместо 1 доллара в App Store указана цена в 0,99 центов, что вводит покупателя в заблуждение, так как он думает, что тратит не доллар, а «копейки». Данный маркетинговый ход используют повсеместно по всему миру на протяжении десятков лет, а в США это в целом подход к ценообразованию, потому что найти целые цены там просто невозможно. И теперь в App Store это правило меняют — теперь пользователи данного цифрового магазина будут видеть полноценные цены — 1, 5, 10 и более долларов. Что, безусловно, крайне удобно, потому что пользователь точнее рассчитывает свои расходы.

Для чего компания это делает? Всё довольно просто — речь о прибыли. Будет ли пользователь отказываться от покупки приложения, если оно будет продаваться на один цент дороже? Конечно, нет. При этом за год в магазине совершают покупки на миллионы или даже миллиарды долларов, так что компания повышением цены на 1 цент сможет заработать просто безумные деньги, которые некоторым цифровым магазинам даже и не снились. Это на самом деле очень важный момент, потому что Apple в последнее время неплохо потеряла в выручке по множеству причин, а такие простые ходы позволят гиганту сохранить баланс выручки и нарастить дополнительные деньги в капитализацию буквально без лишних перемен.
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