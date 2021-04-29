Apple 4K TV поступит в магазины 21 мая

Новая утечка показала, что новая приставка Apple 4K TV будет запущена в продажу 21 мая 2021 года, то есть, как сообщается, в тот же день, когда обновленный 24-дюймовый iMac и новый iPad Pro будут доступны для покупки в официальных магазинах. Информация появилась от инсайдера, который несколько раз ранее уже предсказывал появление других продуктов на рынке, и в этот раз он тоже сообщает с довольно высокой точностью, что будущая приставка будет представлена уже через месяц. Проблема данного решения в том, что производитель помимо 4К и обновлённого дизайна пульта никаких дополнительных бонусов не предоставляет. Так что ожидать от устройства кардинально новых возможностей не стоит, а у всех умных телевизоров имеется тот же набор функций, что и у этой приставки.