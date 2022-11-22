Apple A17 Bionic будет сильно дорогим

Некоторое время назад на просторах интернета появились новости о том, что компания Apple планирует в следующем году представить iPhone 15 с новым процессором A17 Bionic, который получит внушительный прирост производительности при достаточно заметном снижении потребления энергии. Теперь инсайдеры сообщают о том, что A17 Bionic действительно уже находится в разработке, а производить его будут по новейшему технологическому процессу 3 нанометра на заводах TSMC. Соответственно, производитель получит более эффективное решение в сравнении с текущим поколением чипов, но данный технологический процесс стоит дороже и это вынуждает TSMC поднять цену на конечную продукцию. Если говорить проще, A17 Bionic будет стоить дороже, чем текущие чипы компании.

Проблема нового технологического процесса в первую очередь заключается в том, что для него требуется новое оборудование, которое стоит внушительных денег и требует окупаемости. Соответственно, производитель чипов просто вынужден устанавливать высокие цены на свою продукцию, чтобы окупить затраты на аппаратную составляющую. Это в свою очередь значит, что компания Apple будет вынуждена повысить стоимость своих смартфонов, так как процессор будет производительнее и дороже, а продавать смартфоны себе в убыток компания, конечно же, не будет. С учётом новостей о том, что гаджет должен получить титановый корпус и множество других улучшений, можно смело говорить о том, что устройство будет довольно дорогим.
Lenovo может выпустить смартфон ThinkPhone…
Сетевые источники сообщают, что компания Lenovo готовит к выходу смартфон под брендом Think. Предполагает…
Redmi Note 12 Pro+ Track Edition показали на рендерах …
В сети появились качественные изображения смартфонов Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ и Redmi Note 12 Pro+…
У Pixel 7 Pro слишком слабый процессор…
Чем ближе релиз Pixel 7 Pro, тем больше информации в сети возникает о новом флагмане компании Google. Нап…
Рассекречен дизайн смартфона Honor 80 …
Компания Honor показала дизайн смартфона Honor 80, подтвердив заодно дату его выхода – 23 ноября. Судя по…
iPhone 14 оценен в 800 долларов…
Компания Apple пополнила ассортимент смартфонов моделями iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые получили 6,1…
Samsung уже тестирует Galaxy S23 в бенчмарках…
Ни для кого не секрет, что смартфоны, которые ещё не представлены официально, всегда сливают в сеть задол…
Смартфон Ulefone Armor 18T получил батарею на 9600 мАч…
Китайская компания Ulefone представила защищенный смартфон Armor 18T, стоимость которого будет объявлена …
Опубликованы первые фото с 200-Мп камеры Redmi Note 12 Pro+…
Компания Xiaomi опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Redmi Note 12 Pro…
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor