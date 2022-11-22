Apple A17 Bionic будет сильно дорогим

Некоторое время назад на просторах интернета появились новости о том, что компания Apple планирует в следующем году представить iPhone 15 с новым процессором A17 Bionic, который получит внушительный прирост производительности при достаточно заметном снижении потребления энергии. Теперь инсайдеры сообщают о том, что A17 Bionic действительно уже находится в разработке, а производить его будут по новейшему технологическому процессу 3 нанометра на заводах TSMC. Соответственно, производитель получит более эффективное решение в сравнении с текущим поколением чипов, но данный технологический процесс стоит дороже и это вынуждает TSMC поднять цену на конечную продукцию. Если говорить проще, A17 Bionic будет стоить дороже, чем текущие чипы компании.

Проблема нового технологического процесса в первую очередь заключается в том, что для него требуется новое оборудование, которое стоит внушительных денег и требует окупаемости. Соответственно, производитель чипов просто вынужден устанавливать высокие цены на свою продукцию, чтобы окупить затраты на аппаратную составляющую. Это в свою очередь значит, что компания Apple будет вынуждена повысить стоимость своих смартфонов, так как процессор будет производительнее и дороже, а продавать смартфоны себе в убыток компания, конечно же, не будет. С учётом новостей о том, что гаджет должен получить титановый корпус и множество других улучшений, можно смело говорить о том, что устройство будет довольно дорогим.