Apple A17 Bionic будет стоить слишком дорого

Появилась интересная информация о том, что процессор Apple A17 Bionic, о котором уже достаточно давно ходят слухи, будет эксклюзивным решением, установленным исключительно в смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, и он является первым в мире массовым процессором, который производят по технологическому процессу 3 нанометра — этим занимается компания TSMC. И хотя мы должны ожидать многочисленных преимуществ, которые стали доступны благодаря новому технологическому процессу, включая значительный прирост энергоэффективности, стоимость «блинов» с кристаллами нового поколения весьма существенная. Соответственно, производителю придётся либо активно заниматься снижением производственных расходов, либо же просто поднять цену на этот смартфон.

Также стоит напомнить, что ранее инсайдеры сообщали, что Apple заказала 90 процентов поставок 3-нм чипов от TSMC, что указывает на то, что технологический гигант стремится опередить конкурентов в выпуске передовых процессоров на новом технологическом процессе. Это должно произойти до того, как Qualcomm, MediaTek и другие компании получат доступ к этой технологии. При этом нужно отметить, что конкуренты Apple в области мобильных чипов придерживаются 4-нм процесса компании TSMC — это говорит о том, что стоимость чипов на 3 нм просто космическая. Соответственно, производители пока что не готовы идти на такие расходы и делают ставку на более доступный технологический процесс, тогда как Apple стремится к превосходству.
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