Apple A17 Bionic выпускают очень небольшими партиями

Несмотря на слухи о том, что Apple смогла получить 90 процентов выпускаемой продукции компанией TSMC на 3-нм техпроцессе для своих новых процессоров A17 Bionic и M3, уровень выпуска продукции всё ещё далёк от желаемого значения. Из-за низкой производительности подложек TSMC, по слухам от крупных инсайдеров, выставляет счёт Apple с достаточно высокой стоимостью, как за готовый процессор, а не как за изготовленный «блин», из которого потом уже будут вырезать кристаллы. При уровне выпуска в 55 процентов почти половина подложек, произведенных TSMC на 3-нм процессе, будет отнесена к бракованной партии и не будет использоваться Apple в своих продуктах. По словам Бретта Симпсона, старшего аналитика Arete Research, обе стороны смогли обойти это препятствие в ценообразовании, и Apple платит только за хорошие партии подложек, а не по стандартным ценам.

Зная, что Apple является прибыльным клиентом из Калифорнии, не только для 3-нм процесса, но и для будущих передовых технологических процессов, TSMC вероятно согласилась на такое условие. Мы также ранее сообщали, что ежемесячный выпуск подложек TSMC для 3-нм чипов может достигнуть 100 000 штук к концу 2023 года, поскольку ожидается высокий спрос на серию iPhone 15. Однако при уровне выпуска в 55 процентов только 55 000 подложек могут быть признаны готовыми, так что компания сможет выпускать не так уж много гаджетов на самом деле. С одной подложки удаётся получать в среднем 120 кристаллов, пригодных для использования.