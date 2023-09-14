Apple A17 Pro лишь немного проиграл AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K

Новейшая система-на-кристалле Apple A17 Pro для смартфонов, изготовленная на передовом узле N3 компании TSMC, демонстрирует в Geekbench 6 однопоточную производительность, которая лишь немного отстаёт от показателей процессоров AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K. Однако здесь есть определённая тонкость — по данным бенчмарка, Apple A17 Pro работает на частоте 3,75 ГГц, в то время как его мощные конкуренты — на частотах 5,80 ГГц и 6,0 ГГц соответственно.

В системе-на-кристалле A17 Pro компания Apple сохранила привычную шестиядерную конфигурацию — два высокопроизводительных ядра работают на частоте до 3,77 ГГц и четыре энергоэффективных ядра — на более низкой частоте. По сравнению с A16 Bionic (изготовленным по техпроцессу N4), в A17 Pro максимальная тактовая частота производительных ядер увеличена на 8,95% (с 3,46 ГГц), что соответствует возможностям техпроцесса N3 компании TSMC. Что касается одноядерной производительности Apple A17 Pro в Geekbench 6, то она на 10% выше, чем у его предшественника A16 Bionic, что заставляет задуматься о том, не внесла ли Apple в свой последний процессор каких-либо микроархитектурных улучшений. Набрав 2900 баллов в однопоточной нагрузке в Geekbench 6, он может конкурировать со многими процессорами настольного класса. Таким образом, можно сказать, что высокопроизводительные ядра Apple могут состязаться с ядрами Raptor Cove и Zen 4 при работе на частоте около 3,77 ГГц. Конечно, пользовательские ядра Apple традиционно быстрее ядер, разработанных самой Arm.
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