Apple AirPods 4 поставляются даже без кабеля

Так что теперь остается гадать, что компания уберёт из коробки через пару поколений. Пользователи уже шутят в социальных сетях, что скоро компания будет продавать наушники за 400 долларов в целлофановом пакете, но на самом деле это вполне может стать реальностью уже через несколько лет, когда производитель решил сэкономить ещё и на упаковке. Кроме того, компания всегда может отказаться от различного рода макулатуры в коробке — вроде талона на ремонт по гарантии или руководства пользователя. Это вполне может заменить при помощи цифрового аналога, то есть вся эта информация будет представлена на сайте, а на коробку просто нанесут какой-то QR-код для быстрого доступа к информации. Впрочем, такие нововведения пользователей, вероятно, не сильно огорчат.