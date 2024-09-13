Apple AirPods 4 поставляются даже без кабеля

Apple несколько лет назад перестала комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами, запустив тенденцию, которая, похоже, никуда не денется в обозримом будущем, потому что большинство компаний не спешат добавлять зарядку в комплект. А теперь компания смело убрала ещё одну вещь из коробок — зарядный кабель. Стоит отметить, что недавно анонсированные AirPods 4 будут поставляться без кабеля в комплекте, не говоря уже о зарядном устройстве, что на самом деле звучит крайне странным решением со стороны производителя, потому что отдельно покупать ещё и кабель — дело достаточно неприятное. И это не слухи или что-то в таком духе — эта информация подтверждена самой Apple на странице характеристик новых наушников.

Так что теперь остается гадать, что компания уберёт из коробки через пару поколений. Пользователи уже шутят в социальных сетях, что скоро компания будет продавать наушники за 400 долларов в целлофановом пакете, но на самом деле это вполне может стать реальностью уже через несколько лет, когда производитель решил сэкономить ещё и на упаковке. Кроме того, компания всегда может отказаться от различного рода макулатуры в коробке — вроде талона на ремонт по гарантии или руководства пользователя. Это вполне может заменить при помощи цифрового аналога, то есть вся эта информация будет представлена на сайте, а на коробку просто нанесут какой-то QR-код для быстрого доступа к информации. Впрочем, такие нововведения пользователей, вероятно, не сильно огорчат.
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