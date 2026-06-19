Наушники Edifier HECATE GX03 Ultra оценили в 50 долларов

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью HECATE GX03 Ultra, которые получили 10-миллиметровые динамические излучатели. Новинка также характеризуется системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью 46 дБ, двумя микрофонами с для шумоподавления во время голосовых вызовов, комплектным адаптером 2,4 ГГц для подключения через USB-C или USB-A (это снизит задержку в играх), массой одного вкладыша 5,4 грамма, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, временем автономной работы до 15 часов или до 57 часов с учетом зарядного футляра, а также черной, белой и оранжевой расцветками корпуса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 50 долларов.

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