Apple AirPods Max украсили золотом

Российский люксовый бренд Caviar только что объявил о запуске специальной версии AirPods Max. Компания, известная тем, что производит роскошные варианты популярных технологических продуктов, только что представила вариант недавно выпущенных наушников Apple по колоссальной цене в 108 000 долларов США — наушники выполнены из чистого золота. Согласно отчету MacRumors, пользовательские AirPods Max будут выпущены где-то в 2021 году и будут представлены в двух цветовых вариантах, а именно белом и черном. Каждый цветовой вариант предлагается «в одном экземпляре по всему миру». Это означает, что наушники будут производиться на заказ и могут быть эксклюзивным товаром. С другой стороны, даже без золотого корпуса наушники стоят немало.